Положение российских заемщиков при страховании захотели улучшить

При оформлении кредита россияне смогут самостоятельно выбирать страховую компанию и даже менять ее после оформления займа без ухудшения условий. Соответствующие изменения в проект постановления правительства внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишут «Известия».

При этом банки обязаны будут предоставлять клиентам полный список страховых организаций, с которыми может быть заключен договор при оформлении займа и которые соответствуют необходимому кредитному рейтингу в одном из четырех российских агентств — «Эксперт РА», АКРА, НКР, НРА. Кроме того, если страховая компания не будет соответствовать требованиям кредитной организации, то клиентов будут информировать об изменении процентной ставки по займу и ухудшении других условий.

Данную инициативу положительно оценила директор юридического департамента компании «Ингосстрах» Татьяна Комарова. По ее мнению, проект ФАС повысит прозрачность правил сотрудничества между участниками рынка и улучшит условия для заемщиков. В то же время руководитель управления андеррайтинга и методологии «АльфаСтрахование-Жизнь» Вадим Цурупа отмечает, что из-за новых правил банкам придется менять систему и самостоятельно оценивать сотни полисов, из-за чего повысятся издержки. Это, в свою очередь, может привести к подорожанию страховок.

Ранее сообщалось, что к октябрю 2022 года в России могут исчезнуть почти 30 банков. Рынок может лишиться восьми процентов кредитных организаций из-за сокращения прибыли на фоне изменений на рынке кредитования.