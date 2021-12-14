Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин получил 12 лет колонии за передачу информации об МВД террористам

Уроженцу Дагестана дали 12 лет колонии за передачу террористам информации об объектах МВД

Фото: Goballookpress.com

Южный окружной военный суд дал 12 лет колонии россиянину, который присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает ТАСС.

Уроженец Дагестана в январе 2021 года собрал информацию о расположении объектов МВД России в Ставрополе и передал ее лидеру террористов.

Его признали виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Подсудимый признал вину. Путем частичного сложения наказаний он получил 12 лет лишения свободы.

Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Экономист назвал причины резкого роста инфляции
Зеленский увидел нехватку усилий Запада для сдерживания России
Совету Федерации рекомендовали принять закон о расширении полномочий полиции
В Совфеде назвали последствия гипотетической войны России с Украиной
У безработной россиянки украли шубу за 2,5 миллиона рублей
Парфенов оценил возможность отключения в России интернета
Европейская киноакадемия объявила фильм года
Названо предназначение iPhone SE
Экономист рассказал о негативных последствиях повышения ключевой ставки
ВОЗ заявила о «цунами» заражений дельта- и омикрон-штаммами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter