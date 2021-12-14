Силовые структуры
Россиянин получил 12 лет колонии за передачу информации об МВД террористам
Уроженцу Дагестана дали 12 лет колонии за передачу террористам информации об объектах МВД
Южный окружной военный суд дал 12 лет колонии россиянину, который присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает ТАСС.
Уроженец Дагестана в январе 2021 года собрал информацию о расположении объектов МВД России в Ставрополе и передал ее лидеру террористов.
Его признали виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Подсудимый признал вину. Путем частичного сложения наказаний он получил 12 лет лишения свободы.
Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.