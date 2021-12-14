Россиянин получил 12 лет колонии за передачу информации об МВД террористам

Южный окружной военный суд дал 12 лет колонии россиянину, который присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает ТАСС.

Уроженец Дагестана в январе 2021 года собрал информацию о расположении объектов МВД России в Ставрополе и передал ее лидеру террористов.

Его признали виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Подсудимый признал вину. Путем частичного сложения наказаний он получил 12 лет лишения свободы.

Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.