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В Германии задержали протестующего против ограничений в костюме Деда Мороза

Немецкая полиция арестовала пикетирующего против ограничительных мер в костюме Деда Мороза

В немецком городе Штральзунд на севере Германии полиция задержала участника пикета против коронавирусных ограничений, который был одет в костюм Деда Мороза. Нелегальный протест был организован гражданами, выступающими против обязательного ношения масок и введения ковид-паспортов вакцинации. Об этом в вторник, 14 декабря, сообщает RT в своем Telegram-канале.

На видео во время задержания протестующий держит в руках плакат с анти-правительственными лозунгами против введения ограничительных мер против коронавируса. Помимо героя видео, полиция арестовала других пикетирующих участников несанкционированного протеста.

По всей территории ЕС продолжают вспыхивать массовые протесты против карантинных правил и ограничений. Очередную волну недовольства спровоцировало решение европейских властей провести принудительную вакцинацию врачей, медсестер, сиделок, пожарных и военных. Помимо этого, власти предложили ввести «ковидный паспорт» — сертификат о прохождении вакцинации.

Дмитрий Сотак
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