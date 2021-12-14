Датская фирма осуждена за поставку топлива российским ВВС в Сирии

В Дании суд оштрафовал две компании и приговорил к условному сроку директора одной из них за поставку авиационного керосина, который затем использовали российские военно-воздушные силы (ВВС) в Сирии, сообщает The Local со ссылкой на AFP.

Окружной суд города Оденсе признал фирму Dan-Bunkering, ее директора, а также ее материнскую компанию виновными в продаже около 172 тысяч тонн керосина двум российским компаниям с 2015 по 2017 год. Названия российских фирм не сообщаются.

Суд зафиксировал 33 случая незаконных поставок на сумму около 90 миллионов евро. Отмечается, что проданное топливо затем использовалось российскими самолетами в Сирии. Этими поставками, по мнению суда, датские компании нарушили эмбарго Евросоюза в отношении Сирии.

Фирмы были оштрафованы на 34 миллиона крон (4,6 миллиона евро). Исполнительный директор Bunker Holding Келд Демант приговорен к четырем месяцам лишения свободы условно. AFP сообщает, что он отказался от комментариев после заседания суда. Обвинение, в свою очередь, требовало приговорить директора к двум годам реального срока и к штрафу в 400 миллионов крон (53,7 миллиона евро).

Dan-Bunkering и Демант не признали себя виновными, аргументировав это тем, что они не могли контролировать дальнейшее использование топлива российскими фирмами. Отмечается, что покупатели керосина не находились под международными санкциями.