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В Свердловской области и Крыму пройдут Дни культуры Ингушетии

Приуроченные к 30-летию Ингушетии Дни культуры организуют в Крыму и Свердловский области

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Дни культуры Ингушетии, приуроченные к празднованию 30-летия республики, пройдут в 2022 году в Свердловской области, Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В следующем году мастер-классы народного танца, кулинарии и лекции по изготовлению изделий из рыбьей кожи включены в программу Дней культуры Ингушетии в Свердловской области в связи с 30-летием республики. Помимо этого, в Крыму и Севастополе планируются аналогичные мероприятия», — говорится в заявлении пресс-службы.

Там пояснили, что в следующем году также планируется реализация проекта «Душа ингуша» — он призван показать красоту региона, рассказать о традициях и культуре его жителей. Помимо этого, в 2022-м пройдут восстановительные работы в самом древнем в России христианском храме Тхаба-Ерды и других памятниках культурного наследия, расположенных на территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

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Евгений Шульгин
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