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Россияне в два раза чаще стали покупать готовую еду

«Известия»: продажи готовой еды в магазинах выросли в среднем на 50% за 2021 год

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россияне в два раза чаще стали покупать готовую еду — ее продажа в магазинах выросла в среднем на 50 процентов за последний год, сообщают «Известия».

По информации издания, у «Вкусвилла» реализация такой продукции подскочила на 102 процента, у «Перекрестка» — на 48 процентов, у «Азбуки Вкуса» — на 18,5 процента. По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова, рынок готовой еды «откусывает» долю у ресторанного. Россияне избегают общественных мест и не хотят платить за блюда в заведениях, где повышаются цены, больше обычного — это подталкивает их брать готовую еду в магазинах.

Ранее стало известно, сколько денег россияне тратят на кофе. Выяснилось, что больше 40 процентов опрошенных россиян тратят на этот напиток от 1 тысячи рублей в месяц, а 64 процента считают себя кофеманами. Наибольшими ежемесячными расходами в этой категории отличаются жители Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Челябинской области и Татарстана.

Марина Совина
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