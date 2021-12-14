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Россияне рассказали о ежемесячных тратах на кофе

РБК: больше 40 процентов россиян тратят на кофе от 1 тысячи рублей в месяц

Фото: Pixabay

Жители российских мегаполисов рассказали о ежемесячных тратах на кофе. Опрос провели логистический оператор СДЭК и онлайн-ритейлер «Самокат», сообщает РБК.

Выяснилось, что больше 40 процентов опрошенных россиян тратят на этот напиток от 1 тысячи рублей в месяц, а 64 процента считают себя кофеманами. Наибольшими ежемесячными расходами в этой категории отличаются жители Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Челябинской области и Татарстана. 80 процентов респондентов пьют кофе каждый день, 31 процент выпивают по две чашки, а 13 процентов пьют от четырех чашек ежедневно.

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Авторы исследования отмечают, что такие расходы можно объяснить высоким спросом на недорогой кофе с собой. Одновременно с этим увеличивается спрос на кофе для приготовления. По данным «Самоката», в Москве продажи кофе в январе-ноябре выросли в 4,2 раза год к году. Из 1227 респондентов меньше половины готовы отказаться от кофе по рекомендации врача, не раздумывая, а 4 процента не откажутся от напитка ни в коем случае.

Ранее диетолог Светлана Панченко раскрыла последствия полного отказа от кофе. Она заявила, что регулярное употребление этого напитка негативно отражается на печени, поджелудочной железе и артериальном давлении. Диетолог добавила, что две-три чашки качественного кофе в день могут служить источником гормона радости серотонина, но при избыточном потреблении приведут к нарушениям сна, раздражительности.

Марина Совина
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