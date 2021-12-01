Диетолог раскрыла последствия полного отказа от кофе

Диетолог Светлана Панченко раскрыла последствия полного отказа от кофе. Она напомнила в беседе с РИА Новости, что употребление этого напитка в больших количествах негативно влияет на печень, поджелудочную железу и давление.

«Всем рекомендую хотя бы на две недели (в порядке эксперимента) отказаться от кофе. Он может существенно нарушать желудочную секрецию, следовательно, белки и железо из пищи будут хуже усваиваться, а патогенная микрофлора в кишечнике, наоборот, начнет разрастаться», — пояснила эксперт.

Панченко отметила, что у некоторых людей кофеин вызывает выброс желчи. У тех, кто страдает запорами, эффект будет положительным, с другой стороны, слишком быстрое прохождение пищи не позволяет кишечнику высасывать из нее полезные вещества.

Кроме того, кофе стимулирует нервную систему и повышает давление. Для гипотоников это благоприятный эффект, людям же с нормальным давлением злоупотребление напитком из зерен грозит риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог добавила, что две-три чашки качественного кофе в день могут служить источником гормона радости серотонина, но при избыточном потреблении приведут к нарушениям сна, раздражительности. Кроме того, кофеин вызывает привыкание, заключила Панченко.

Ранее китайские ученые из Тяньцзиньского медицинского университета сообщили, что употребление кофе или чая снижает риск развития инсульта и деменции. Люди, выпивающие две-три чашки кофе или три-пять чашек чая в день (или оба напитка до шести чашек ежедневно) реже сталкиваются с инсультами и слабоумием. Они имели на 32 процента ниже риск развития инсульта и на 28 процентов меньше — возможность появления деменции.

