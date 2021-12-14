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Раскрыта загадка мощного взрыва во Вселенной

Nature Astronomy: вспышку AT2018cow связали с умирающей звездой

Фото: Public Domain / Wikimedia

Группа ученых под руководством Массачусетского технологического института раскрыли загадку происхождения яркой синей вспышки, которая наблюдалась в 2018 году в галактике, находящейся в 200 миллионах световых лет. Этот световой сигнал, обозначенный как AT2018cow или «Корова», обладал свойствами, нехарактерными для сверхновой, поскольку вспышка была быстрее и ярче. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Astronomy, предполагают, что источником излучения все же была умирающая звезда.

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Ученые обнаружили, что помимо вспышки AT2018cow испускает импульсы высокоэнергетического рентгеновского излучения с частотой 225 герц, возникающие каждые 4,4 миллисекунды в течение 60 дней. Основываясь на частоте импульсов, ученые связали их с объектом диаметром не более тысячи километров и массой менее 800 масс Солнца. Это соответствует либо черной дыре, либо нейтронной звезде.

Таким образом, во Вселенной AT2018cow была побочным явлением при превращении звезды в черную дыру или нейтронную звезду. Сформировавшийся объект продолжил поглощать окружающий материал, оставшийся от первоначальной звезды, что высвободило огромное количество энергии в виде мощного взрыва, который в сто раз ярче типичной сверхновой.

AT2018cow относится к FBOT (fast blue optical transient) — голубым оптическим переходным процессам, и ученым известно только три таких феномена. По сути, он представляет собой сверхмощный взрыв, видимый в оптических, рентгеновских и радиолучах. Считалось, что ни один из известных на тот момент астрофизических процессов не мог породить такую быструю вспышку, скорость разрастания которой оценили в 42 тысячи километров в секунду.

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Александр Еникеев
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