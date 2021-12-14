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Российские компании покусились на монополию «Газпрома»

Министр энергетики Шульгинов: независимые компании обращались за доступом к экспорту газа

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские компании вслед за «Роснефтью» покусились на монополию «Газпрома» в экспорте газа. Как сказал министр энергетики Николай Шульгинов, независимые производители газа в России обращались в Минэнерго по вопросу либерализации доступа к экспорту трубопроводного газа. Его слова приводит ТАСС.

«Обращения [другие] были, не буду их называть, ["Роснефть"] это одно из них», — прокомментировал он и подчеркнул, что решение по «Роснефти» еще не принято.

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Ранее Минэнерго поддержало идею о предоставлении «Роснефти» права на экспорт 10 миллиардов кубометров газа через заключение агентского соглашения с «Газпромом», но решение на высшем уровне пока не принято. Пока что в России право на экспорт газа по трубам принадлежит только «Газпрому». «Роснефти» совместно с «Новатэком» удалось добиться отмены монополии по экспорту сжиженного природного газа, однако на экспорт трубопроводного газа она до сих пор действует.

В целом лишение «Газпрома» такой монополии предусмотрено в Энергетической стратегии России до 2035 года. Согласно документу, соответствующий вопрос рассмотрят «при необходимости». В частности, это произойдет, если властям России потребуется нарастить экспортные объемы газа за рубеж.

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Платон Щукин
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