Заключенные российской колонии объявили голодовку в знак протеста против режима

В Иркутской области четверо заключенных колонии № 2 (ИК-2) объявили голодовку в знак протеста против выполнения режимных требований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Участвующие в акции протеста осужденные содержатся в одном помещении камерного типа, предназначенном для злостных нарушителей режима. Они отбывают наказание за особо тяжкие преступления, в том числе убийства.

12 декабря они направили администрации письмо, в котором сообщили об отказе от приема пищи. Они пьют воду и чай, за их состоянием здоровья наблюдают медики и психологи.

В УФСИН опровергли информацию СМИ о том, что причиной протеста стало избиение заключенного сотрудниками колонии. Также, по данным службы, не соответствуют действительности сведения о нанесении осужденными себе порезов.

Ранее 14 декабря сообщалось, что в ИК-6, также расположенной в Иркутской области, шестерым заключенным понадобилась помощь медиков после того, как они устроили драку. Потасовка произошла в спальном помещении в ходе бытового конфликта. После случившегося пострадавших госпитализировали с различными травмами. Теперь сотрудники ФСИН ведут проверку, ее материалы направлены в следственные органы — возможно, кто-то из участников будет привлечен к уголовной ответственности.