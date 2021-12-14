Шестеро заключенных устроили драку в колонии Иркутска

Сразу шестерым заключенным понадобилась помощь медиков после того, как они устроили драку в колонии Иркутска. Об этом во вторник, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Иркутской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в ИК-6: там в спальном помещении в ходе бытового конфликта подрались шестеро осужденных. После случившегося их госпитализировали с различными травмами. Теперь сотрудники ФСИН ведут проверку, ее материалы направлены в следственные органы — возможно, кто-то из участников будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в российскую колонию строгого режима передали спрятанный в сыре Wi-Fi-роутер. В Тульской области сотрудники исправительной колонии строгого режима №7 назначили проверку после попытки передать заключенному запрещенные предметы.