В российскую колонию строгого режима передали спрятанный в сыре Wi-Fi-роутер

В Тульской области сотрудники исправительной колонии строгого режима №7 назначил проверку после попытки передать заключенному запрещенные предметы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении ФСИН России.

9 декабря сотрудники досматривали передачу для россиянина, осужденного на 11 лет за незаконный оборот наркотиков. В четырех вакуумных пакетах с сыром они нашли спрятанный Wi-Fi-роутер, восемь мобильных телефонов, семь сим-карт, USB-шнуры, наушники и зарядные устройства.

Все предметы изъяли. Составлен протокол по статье 19.12 КоАП РФ («Попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»).

Ранее у исправительной колонии №6 Тульской области поймали кота-наркокурьера. Двое злоумышленников изготовили самодельный ошейник, в который поместили запрещенные вещества — гашиш (5,79 грамма) и амфетамин (1,76 грамма). Однако их вместе с животным задержали неподалеку от колонии.