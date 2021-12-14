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Европейская киноакадемия объявила фильм года

Европейская киноакадемия назвала ленту «Куда ты идешь, Аида?» лучшим фильмом года

Кадр: фильм «Куда ты идешь, Аида?»

Европейская киноакадемия объявила ленту «Куда ты идешь, Аида?» лучшим фильмом года. Об этом сообщает Deadline.

Картина, получившая главную награду, рассказывает о переводчике Аиде, которая пытается спасти родных на фоне балканского конфликта 1995 года. Над проектом работали студии Боснии и Герцеговины, Австрии, Румынии, Нидерландов, Германии, Польши, Франции, Норвегии и Турции. Картина Ясмилы Жбанич была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Европейская киноакадемия также отметила Жбанич как лучшего режиссера, а исполнительница главной роли Ясна Джуричич была объявлена лучшей актрисой. Среди актеров награду получил Энтони Хопкинс, снявшийся в «Отце».

Лучшей документальной лентой признали «Побег». Она же стала лидером в категории анимационных фильмов.

В прошлом году главный приз получил проект «Еще по одной». Его создатель Томас Винтерберг стал лучшим режиссером и поделил премию за сценарий со своим соавтором Тобиасом Линдхольмом. Мадс Миккельсен, исполнивший главную роль, был назван лучшим актером.

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Марина Погосян
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