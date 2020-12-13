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Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм года

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Кадр: фильм «Еще по одной»

Европейская киноакадемия признала датский фильм «Еще по одной» лучшим фильмом года. Об этом сообщает Deadline.com.

Помимо главной награды, лента одержала победу еще в нескольких номинациях. Ее создатель Томас Винтерберг стал лучшим режиссером и поделил премию за сценарий со своим соавтором Тобиасом Линдхольмом. Мадс Миккельсен, исполнивший главную роль, назван лучшим актером.

На награду в номинации «Лучший фильм» также претендовали фильмы «Тело христово» польского режиссера Яна Комасы и «Мартин Иден» итальянца Пьетро Марчелло.

Лучшей актрисой выбрана Паула Бер, сыгравшая в фильме «Ундина». Лучшим документальным фильмом стал «Коллектив» румынского режиссера Александра Нанау, рассказывающей о коррупции в сфере здравоохранения, которая привела к гибели людей.

Датский режиссер Томс Винтерберг был соавтором манифеста «Догма 95» и создателем первого фильма, снятого по правилам «Догмы», — картины «Торжество». В 2019 году в России вышел его фильм, посвященный гибели российской подводной лодки «Курск».

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