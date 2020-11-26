Появилась официальная замена Джонни Деппу в «Фантастических тварях»

Появилась официальная замена голливудскому актеру Джонни Деппу в третьей части франшизы «Фантастические твари». Волшебника Грин-де-Вальда сыграет датский актер Мадс Миккельсен. Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на пресс-релиз Warner Bros.

О том, что Миккельсен может заменить Деппа, сообщалось 11 ноября. Позже актер опроверг новость о переговорах с Warner Bros.

Ранее сообщалось, что в третьей части франшизы «Фантастические твари» задумали показать поцелуй двух магов — Альбуса Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда.

Лишенный роли Джонни Депп целиком получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок.

6 ноября стало известно, что Деппа лишили роли волшебника Грин-де-Вальда в очередной части «Фантастических тварей» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Актриса утверждала, что Депп избивал ее, об этом написал таблоид The Sun. Актер подал на газету в суд, обвинив в клевете, однако проиграл дело.

Премьера фильма была перенесена на 15 июля 2022 года из-за пандемии коронавируса. Ранее релиз ленты планировали на ноябрь 2021-го.