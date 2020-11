В «Фантастических тварях» задумали показать поцелуй Дамблдора и Грин-де-Вальда

В третьей части франшизы «Фантастические твари» задумали показать поцелуй двух магов — Альбуса Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Уточняется, что лента будет рассказывать подробную историю взаимоотношений двух волшебников, которые в разное время были и любовниками, и врагами. Актер Джуд Лоу, исполняющий роль Дамблдора считает, что мир готов увидеть мага-гея.

О том, что между двумя персонажами были романтические отношения, стало известно в прошлом году. Автор серии книг о Гарри Поттере Джон Роулинг допустила, что в отношениях Дамблдора и Грин-де-Вальда могла быть сексуальная составляющая. «Однако эта сторона их связи интересует меньше, чем эмоциональная, так как именно чувства — самая захватывающая вещь в человеческих отношениях», — заявила она.

6 ноября сообщалось, что Джонни Деппа лишили роли волшебника Грин-де-Вальда в очередной части «Фантастических тварей» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Актриса утверждала, что Депп избивал ее. Позднее появилась информация о том, что студия Warner Bros. предложила эту роль Мадсу Миккельсену.