В Брянской области после атаки дрона-камикадзе ВСУ скончалась мирная жительница

Мирная жительница скончалась в Брянской области после атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

Женщина пострадала во время атаки, совершенной накануне на село Курковичи Стародубского муниципального округа.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье погибшей будет оказана материальная помощь», — написал глава области.

Накануне в Брянской области четыре человека, в том числе 14-летний подросток, пострадали из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Тогда Богомаз уточнил, что пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.