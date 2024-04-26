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15:30, 26 апреля 2024Россия

Россиянка скончалась после атаки украинского дрона-камикадзе

В Брянской области после атаки дрона-камикадзе ВСУ скончалась мирная жительница

Фото: Leah Millis / Reuters

Мирная жительница скончалась в Брянской области после атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

Женщина пострадала во время атаки, совершенной накануне на село Курковичи Стародубского муниципального округа.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье погибшей будет оказана материальная помощь», — написал глава области.

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Накануне в Брянской области четыре человека, в том числе 14-летний подросток, пострадали из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Тогда Богомаз уточнил, что пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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