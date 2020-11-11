Фанаты потребовали вернуть Джонни Деппа в «Фантастические твари»

Фанаты голливудского актера Джонни Деппа потребовали вернуть их кумира на роль Грин-де-Вальда в третью часть франшизы «Фантастические твари». Петиция размещена на платформе Change.org.

«Мы хотим, чтобы его вернули! Warner Bros. должны прислушиваться к публике, иначе мы бойкотируем фильм!», — говорится в тексте петиции.

Поклонники актера считают, что решение суда по делу Деппа против британского таблоида The Sun несправедливое, и Warner Bros. не должна была из-за этого лишать его роли.

Ранее Джонни Депп проиграл дело о клевете против издания, из-за обвинений его бывшей супруги Эмбер Херд оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал жену. После этого стало известно, что актера лишили роли волшебника Грин-де-Вальда в очередной части «Фантастических тварей». При этом он целиком получит обещанный ему гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок.

Премьера третьей части франшизы «Фантастические твари» была перенесена на 15 июля 2022 года из-за пандемии коронавируса. Ранее релиз ленты планировали на ноябрь 2021-го.