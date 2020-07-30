Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск судился с актрисой Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов. Об этом сообщает издание Mirror.

Погибшая в мае этого года мать артистки Пейдж якобы рассказывала подруге своей второй дочери Дженнифер Хауэлл, что миллардер хотел избавиться от эмбрионов, которые он создал вместе с бывшей возлюбленной. Звезда «Ромового дневника» в свою очередь хотела оставить их.

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Хаэлл также передала слова матери Херд, которая сравнивала Маска с бывшим супругом дочери Джонни Деппом. По словам женщины, Депп, которого Херд обвиняла в домашнем насилии, был ангелом и святым по сравнению с основателем SpaceX.

Ранее Маска заподозрили в избиении актрисы. Херд заявляла, что 21 мая 2016 года на нее напал Депп. Он якобы запустил в нее мобильный телефон, после чего на лице звезды остались синяки и царапины. При этом Тринити Эспарза, работница пентхауса, в котором жила пара, сообщала, что после предполагаемого нападения не видела никаких ушибов на лице актрисы. По ее словам, они появились лишь неделю спустя — в тот момент Депп уехал из страны, а Маск начал регулярно навещать Херд.