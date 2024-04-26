В Госдуме рассказали об «исключительно неприятной» ситуации с участником СВО

Депутат Госдумы Иванов рассказал о подставившем его участнике СВО

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о не вернувшемся из отпуска участнике специальной военной операции (СВО). Пост об «исключительно неприятной» ситуации с военнослужащим политик опубликовал в Telegram.

К Иванову обратилась группа граждан с просьбой предоставить отпуск проходящему службу в зоне боевых действий односельчанину. Парламентарий согласился помочь, и бойцу был предоставлен отпуск. В расположение солдат больше не вернулся.

«Этот человек подставил командование. Подставил однополчан. (...) Подставил меня. Подставил себя», — написал депутат. В связи с этим Иванов обратился к родственникам и попросил их больше не обращаться с подобными просьбами. «Я разделяю ваши тревоги, но помочь ничем не смогу», — заключил он.

Ранее жительница Свердловской области рассказала, что длительное время не может добиться получения в полном объеме выплаты за не вернувшегося из зоны СВО сына. Россиянке сообщили, что вторая половина «гробовых» положена отцу, но тот участвует в боевых действиях на стороне Украины.