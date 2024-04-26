Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:31, 26 апреля 2024Забота о себе

Названы главные причины раннего старения

Невролог Осборн назвал ультрафиолет и курение причинами раннего старения

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Невролог Бретт Осборн считает, что старение начинается из-за накопленных в клетках повреждений. Способы замедлить этот процесс он перечислил в интервью Fox News.

Наиболее сокрушительной причиной раннего старения Осборн назвал курение. По его словам, курильщики значительно чаще попадают в больницу с инсультами, инфарктами и аневризмами головного мозга. Врач объяснил, что это происходит из-за того, что химические вещества в сигаретах воздействуют не только на зубы и легкие, но и проникают во все клетки организма, разрушают коллаген и усиливают окислительный стресс.

Также, по словам Осборна, старение ускоряется из-за длительного воздействия ультрафиолета. Он указал, что прямые солнечные лучи повреждают ДНК кожи, из-за чего увеличивается риск рака, кожа начинает провисать и покрываться морщинами. Главный способ обезопасить себя, по мнению врача, — пользоваться солнцезащитными кремами.

Материалы по теме:
Протечка мозгов Как кишечная флора контролирует человека
Протечка мозговКак кишечная флора контролирует человека
12 мая 2017
Лечить, не калечить Настроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Лечить, не калечитьНастроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Реклама
12 февраля 2020

Еще одним важным фактором старения невролог назвал плохое питание. Он предупредил, что избыток сахара и канцерогенов в рационе усиливает воспаление в клетках, а также провоцирует хронические заболевания. Чтобы противостоять этому, он рекомендовал питаться сбалансировано, есть много овощей, фруктов и зелени, в которых содержатся антиоксиданты, например, витамин С. Кроме того, он посоветовал добавить в рацион продукты с жирными кислотами омега-3.

В качестве последнего фактора раннего старения Осборн выделил сидячий образ жизни. Врач убежден, что человеческое тело создано для движения, поэтому отсутствие физических нагрузок для него губительно. «Упражнения активируют более 100 генов, связанных с долголетием, так что не пропускайте тренировки! Они приносят пользу телу и разуму», — заключил специалист.

Ранее эксперт по здоровому образу жизни и фитнесу Джей-Джей Вирджин посоветовала есть не менее 100 граммов белка ежедневно. По ее мнению, такая диета поможет улучшить здоровье и внешность.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан еще один подозреваемый в теракте в «Крокусе». Что о нем известно?

      Министр обороны Ирана заявил о новом уровне отношений с Россией

      Россия вернула тела 36 бойцов СВО

      Сын Стерлигова отреагировал на лишение отцом наследства из-за ереси

      Названа цена глобального перехода на зеленую энергию

      Набиуллина намекнула на возможный рост ключевой ставки

      Пилоту вынесли приговор после крушения самолета в российском регионе

      Семье спасавшего из «Крокуса» людей школьника позвонили из АП

      В Белоруссии описали варианты внутреннего вооруженного конфликта

      Власти России допустили обмен с иностранцами в формате «актив на актив»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше