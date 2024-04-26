Названы главные причины раннего старения

Невролог Осборн назвал ультрафиолет и курение причинами раннего старения

Невролог Бретт Осборн считает, что старение начинается из-за накопленных в клетках повреждений. Способы замедлить этот процесс он перечислил в интервью Fox News.

Наиболее сокрушительной причиной раннего старения Осборн назвал курение. По его словам, курильщики значительно чаще попадают в больницу с инсультами, инфарктами и аневризмами головного мозга. Врач объяснил, что это происходит из-за того, что химические вещества в сигаретах воздействуют не только на зубы и легкие, но и проникают во все клетки организма, разрушают коллаген и усиливают окислительный стресс.

Также, по словам Осборна, старение ускоряется из-за длительного воздействия ультрафиолета. Он указал, что прямые солнечные лучи повреждают ДНК кожи, из-за чего увеличивается риск рака, кожа начинает провисать и покрываться морщинами. Главный способ обезопасить себя, по мнению врача, — пользоваться солнцезащитными кремами.

Еще одним важным фактором старения невролог назвал плохое питание. Он предупредил, что избыток сахара и канцерогенов в рационе усиливает воспаление в клетках, а также провоцирует хронические заболевания. Чтобы противостоять этому, он рекомендовал питаться сбалансировано, есть много овощей, фруктов и зелени, в которых содержатся антиоксиданты, например, витамин С. Кроме того, он посоветовал добавить в рацион продукты с жирными кислотами омега-3.

В качестве последнего фактора раннего старения Осборн выделил сидячий образ жизни. Врач убежден, что человеческое тело создано для движения, поэтому отсутствие физических нагрузок для него губительно. «Упражнения активируют более 100 генов, связанных с долголетием, так что не пропускайте тренировки! Они приносят пользу телу и разуму», — заключил специалист.

Ранее эксперт по здоровому образу жизни и фитнесу Джей-Джей Вирджин посоветовала есть не менее 100 граммов белка ежедневно. По ее мнению, такая диета поможет улучшить здоровье и внешность.