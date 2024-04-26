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15:33, 26 апреля 2024Мир

В Германии заявили о новой российской системе защиты танков

Журналист Репке: военные России разработали новую систему защиты танков от БПЛА

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские военные разработали необычную и очень эффективную систему защиты танков от беспилотников (БПЛА). Об этом рассказал немецкий журналист Юлиан Репке в материале для Bild.

«Эти машины, над которыми сначала смеялись, оказались танками Т-72. Снаружи у них огромная броня [из железных листов], и она настолько сильная, что украинские FPV-дроны не имеют ни малейшего шанса пробиться сквозь нее», — заявил журналист.

Репке также добавил, что российские танки дополнительно оснащены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, их эффективность подтверждают сами украинские военные.

Ранее Репке заявил, что у Киева не осталось средств противовоздушной обороны под Часовым Яром. Он также указал, что Вооруженные силы Украины истощили американские ПЗРК Stinger и их советские аналоги.

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