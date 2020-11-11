Раскрыта возможная замена Джонни Деппу в «Фантастических тварях»

Раскрыта возможная замена голливудскому актеру Джонни Деппу в третьей части франшизы «Фантастические твари». Волшебника Грин-де-Вальда может сыграть датский актер Мадс Миккельсен. Об этом сообщает Variety.

Согласно источникам, Миккельсен находится на ранней стадии переговоров с Warner Bros., однако студия рассматривает нескольких кандидатов на роль. Как утверждает издание, датский актер является фаворитом режиссера картины Дэвида Йейтса.

Лишенный роли Джонни Депп целиком получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок.

Премьера фильма была перенесена на 15 июля 2022 года из-за пандемии коронавируса. Ранее релиз ленты планировали на ноябрь 2021-го.

6 ноября стало известно, что Деппа лишили роли волшебника Грин-де-Вальда в очередной части «Фантастических тварей» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Актриса утверждала, что Депп избивал ее, об этом написал таблоид The Sun. Актер подал на газету в суд, обвинив в клевете, однако проиграл дело.