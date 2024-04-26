Российских пилотов попытались ослепить лазером в небе

Пилотов авиакомпании S7 попытались ослепить лазером в небе

Пилотов российской авиакомпании S7 попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 25 апреля с летевшим из Волгограда в Москву Boeing 737-800 на подлете к российской столице. Командир воздушного судна доложил об освещении лазером зеленого цвета высокой интенсивности из ближайших домов.

Случившееся не повлияло на выполнение рейса. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в авиагавани Норильска из-за тумана временно ограничили прием и вылет самолетов. Из-за непогоды на севере России застряли более тысячи человек.