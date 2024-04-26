Россиянам раскрыли способы сэкономить на свадьбе с помощью нейросетей

Россиянам раскрыли способы сэкономить на подготовке к свадьбе. Соответствующий комментарий от основателя стартапа-разработчика ИИ-сотрудников для бизнеса MAIA и предпринимателя Олега Лупикова попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, молодожены могут отказаться от услуг свадебного агентства, самостоятельно разработав концепцию торжества с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В том числе пара имеет возможность составить мудборд с индивидуальным декором. Таким образом можно сэкономить минимум до 100 тысяч рублей.

Кроме того, нейросети умеют составлять чек-листы для подготовки, разрабатывать пригласительные, оформлять планы рассадки гостей, продумывать меню, исключая продукты-аллергены, а также прорабатывать сразу несколько концептов свадебных платьев. Такой подход может сэкономить более 300 тысяч рублей.

Разработку свадебного сайта, приглашений и декораций можно также переложить на ИИ. «Конечно прямо сейчас AI не может заменить свадебные агентства, но применяя подобные инструменты пара расширяет свои возможности и экономит свой праздничный бюджет», — заключил Лупиков.

Ранее свадебный организатор Джонни Роксбург назвал подходящие наряды для гостей.