Свадебный организатор назвал лучшие наряды для гостей

Свадебный организатор Джонни Роксбург посоветовал гостям шифоновые платья

Свадебный организатор Джонни Роксбург назвал подходящие наряды для гостей. Соответствующий комментарий приводит издание Daily Mail.

В первую очередь эксперт обратил внимание на шифоновые платья. По его словам, данная ткань комфортна для носки и не мнется. Однако он посоветовал перед мероприятием отнести платье в ателье, чтобы пришить к его низу оборку. Таким образом можно избежать неловких ситуаций в виде случайного поднятия подола. При этом специалист отметил, что одежду таких цветов, как розовая фуксия и яркая бирюза, лучше не надевать на торжество.

В то же время Роксбург призвал отказаться от больших сумок, широкополых шляп и тиар. Последний аксессуар следует заменить на ободок, украшенный драгоценными камнями.

Кроме того, собеседник издания порекомендовал сделать выбор в пользу брюк-палаццо вместо шелковых комбинезонов и пересмотреть свою обувь. Он предложил вместо туфель на каблуке присмотреться к балеткам, оформленным сдержанным декором.

В июне прошлого года ведущие подкаста Unfiltered Bride Бет и Джорджи (фамилии не раскрываются) назвали причину запрета красных платьев для гостей на свадьбе. Выяснилось, что данный цвет означает, что девушка состояла в интимных отношениях с женихом. Кроме того, эксперты в свадебной индустрии отметили, что запрет на такие наряды может быть связан с попыткой затмить невесту.