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19:01, 1 июня 2023Ценности

Раскрыта причина запрета красных нарядов для гостей на свадьбе

Unfiltered Bride: красный цвет в нарядах для гостей является попыткой затмить невесту

Фото: Karen Grigoryan / Shutterstock / Fotodom

Ведущие подкаста Unfiltered Bride Бет и Джорджи (фамилии не раскрываются) назвали причину запрета красных платьев для гостей на свадьбе. Соответствующая публикация плавилась на их странице в TikTok.

По их словам, данный цвет означает, что девушка состояла в интимных отношениях с женихом. Кроме того, эксперты в свадебной индустрии отметили, что запрет на такие наряды может быть связан с попыткой затмить невесту. В связи с этим Бет и Джорджи посоветовали отказаться от подобной цветовой гаммы в одежде, чтобы не заставлять молодоженов волноваться.

Видео стало вирусным, набрав более 1 миллиона просмотров. Зрители удивились этим фактам, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Моя мама сказала мне, что недопустимыми цветами в одежде для гостей на свадьбе являются белый, черный, красный и темно-синий», «Платья подружек на моей свадьбе красные», «Только в Америке красный цвет является знаком удачи, радости или счастья», — высказывались они.

В мае блогерша (имя и фамилия неизвестны) из Австралии выбрала на свадьбу прозрачный наряд и удивила подписчиков. На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом ashley.raso предстала в длинном белом платье со шлейфом и без бретелей, сквозь которое просвечивало нижнее белье. При этом женщина продемонстрировала глубокий вырез в области спины. По словам героини публикации, она всю жизнь мечтала пойти под венец в провокационном наряде.

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    Мария Винар
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