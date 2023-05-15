Блогерша выбрала прозрачный наряд на свадьбу и удивила подписчиков

Невеста из Австралии предстала в прозрачном свадебном платье и нижнем белье

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) из Австралии выбрала на свадьбу прозрачный наряд и удивила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнйемом ashley.raso предстала в длинном белом платье со шлейфом и без бретелей, сквозь которое просвечивалось нижнее белье. При этом женщина продемонстрировала глубокий вырез в области спины. Свой образ невеста дополнила прической с собранными волосами, макияжем в нейтральных тонах и небольшими серьгами.

По словам героини публикации, она всегда следила за модными тенденциями и всю жизнь мечтала пойти под венец в провокационном наряде. «Этот образ превзошел все мои ожидания», — рассказала она.

Подписчики, в свою очередь, неоднозначно оценили внешний вид блогерши. «Я считаю, что в день свадьбы нужно выглядеть более элегантно», «Прогуливаться в таком наряде на виду со своей семьей уже чересчур», — написали одни. «А мне жутко нравится!», «Я бы хотела точно такое же платье на свадьбу», «Ты просто икона, я в восторге», — восхитилсь другие.

Ранее в мае платье лопнуло на подружке невесты во время танца на свадьбе и обнажило ее. На размещенных кадрах женщина продемонстрировала, что надела на торжество бюджетное синее платье с длинными рукавами на резинках и глубоким V-образным декольте.