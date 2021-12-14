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WWF опубликовал данные о редких видах животных в России

WWF создал карту с редкими видами животных России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил карту лесничеств России, на которой обозначены данные о местах обитания редких видов птиц и других животных. Как сообщает ТАСС, это поможет лесопромышленным компаниям сохранять ценные леса.

«Все ранее существовавшие в России базы данных и карты местообитаний редких видов животных если и имели картографический интерфейс, то не отображали границ лесничеств и лесных кварталов, в привязке к которым проводятся рубки. Лесным компаниям, которые обязаны охранять эти местообитания, было неудобно пользоваться данными сервисами — из-за этого страдала эффективность сохранения ценных лесов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что WWF России создал новую интерактивную карту, что упростит доступ к важным данным и поможет ответственному бизнесу защитить местообитание диких животных.

На карте можно увидеть данных о животных, занесенных в красные книги России и регионов, и соотнести их с границами лесничеств и арендованных участков лесозаготовительных компаний.

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Варвара Кошечкина
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