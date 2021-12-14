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Сломавшую рога косулю спасли в российском регионе

В Амурской области спасли косулю, которая заблудилась среди домов

Кадр: видео Вести.Ru

Сибирская косуля заблудилась среди домов в городе Зея Амурской области и сломала оба рога, пытаясь вернуться в лес. Об этом сообщает «Зейский вестник» в своем Instagram-аккаунте.

Как отмечается, животное забрело в частный сектор и заплутало. При этом вернуться в естественную среду обитания самостоятельно оно не смогло — на помощь косуле отправились специалисты природоохранных ведомств российского региона, которые спасли ее.

«Косуля немного пострадала — она сломала оба рога, пытаясь преодолеть забор и разбила нижнюю губу. Надеемся, что, несмотря на травмы, она выживет», — рассказал сотрудник зейской дирекции по охране животного мира Максим Гультяев.

По его словам, специалисты поймали животное и вывезли его в лес, где и отпустили.

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Варвара Кошечкина
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