Мадонна снялась в латексном костюме и восхитила фанатов

Американская певица Мадонна снялась в откровенном наряде и порадовала поклонников своим внешним видом. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

63-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она запечатлена в комнате с приглушенным светом. Певица была одета в латексный костюм черного цвета, состоящий из боди с длинными рукавами и красными воротником и манжетами, прозрачного корсета, чулок на подвязках и длинного плаща. Ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен яркий макияж. В ролике играла песня исполнительницы Words, и пользователи сети предположили, что Мадонна вскоре выпустит новый альбом.

Фанаты восхитились внешним видом знаменитости в комментариях к публикации. «Ты до сих пор самая лучшая!», «Очень горячая», «Ты абсолютно невероятная, я тобой восхищаюсь», «Ты самая прекрасная женщина в мире», «Мадонна, ты делаешь меня счастливым», «Великолепная фигура, я поражен», — писали юзеры.

В сентябре Мадонна посетила в откровенном наряде премьеру фильма, который посвящен ее концертному туру Madame X, и подверглась критике в сети. Знаменитость появилась на красной дорожке в черном корсете с декольте, белых мини-юбке с разрезами на бедрах и жилетке, а также сетчатых перчатках и колготках. Она дополнила свой образ ботинками на каблуках, а также диадемой со стразами, многочисленными колье, кольцами и браслетами.