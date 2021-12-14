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Бывшего телохранителя Макрона арестовали из-за связи с российским бизнесменом

Le Point: экс-телохранитель президента Франции арестован по делу об коррупции
Александр Беналл

Александр Беналл. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Бывший телохранитель президента Франции Эммануэля Макрона — Александр Беналла — арестован в рамках расследования дела о коррупции, по которому также проходит российский предприниматель Искандер Махмудов. Об этом пишет Le Point.

Речь идет о расследовании Национальной финансовой прокуратуры Франции, касающегося предполагаемых случаев коррупции и уклонения от уплаты налогов. По данным следствия, Беналл мог использовать служебное положение во время работы в Елисейском дворце, чтобы подписать некий контракт на охранные услуги. В качестве субподрядчика выбрали компанию Velours, где ранее работал Беналла. Его предполагаемый соучастник — Венсан Краз, который был помощником Беналла и работал в компании Velours.

Российский предприниматель, предположительно, также подписал контракт. Какую именно роль мужчина сыграл в деле, не уточняется. Однако Le Point отмечает, что проверку по делу Махмудова уже провели испанские следователи, и им не удалось найти доказательств его вины.

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Елизавета Наумова
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