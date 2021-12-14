Глава Минсельхоза подвел итоги работы российского АПК в 2021 году

Сельскохозяйственная отрасль России даже в нынешней непростой ситуации демонстрирует стабильные результаты. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, выступая на заседании Государственной Думы в рамках «правительственного часа».

Министр подвел сельскохозяйственные итоги уходящего года, а также дал прогноз дальнейшего развития агропромышленного комплекса. «По итогам года мы прогнозируем положительный индекс развития агропромышленного комплекса», — заявил глава ведомства.

По словам Дмитрия Патрушева, по итогам 2021 года объем зерновых в чистом весе превысит 123 миллиона тонн (из них пшеница — 76 миллионов тонн), что полностью обеспечивает внутренние потребности и экспортные возможности России. Также планируется обновить рекорд по сбору плодов и ягод. Кроме того, ожидается большой урожай масличных культур (порядка 23 миллионов тонн), более 40 миллионов тонн сахарной свеклы и порядка 7 миллионов тонн овощей. Все эти показатели выше уровня 2020-го года.

По словам экспертов, рост в овощеводстве будет обеспечен в первую очередь за счет рекордного производства в теплицах. «Уходящий год был непростым для овощеводов закрытого грунта, прежде всего, по причине роста энергозатрат, который дополнился подорожанием и других материально-технических ресурсов: минеральных удобрений, средств защиты растений, тары и упаковки, семян. Все это повлияло на экономику тепличного бизнеса. Несмотря на возникшие сложности, в 2021 году, благодаря слаженной работе отрасли и Минсельхоза, мы увидим очередной рекорд по производству томатов и огурцов в зимних теплицах. Наш прогноз — более 1,55 миллиона тонн. В прошлом году этот показатель составлял 1,49 миллиона тонн. Кроме этого, в текущем году сохранился и усилился тренд на импортозамещение. Так, импорт огурцов снизился на 32 процента, а томатов — на 17 процентов», — отметил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Чтобы обеспечить прирост в растениеводстве и в следующем году, по словам Патрушева, площадь посевных площадей увеличится более чем на 1 миллион гектаров: планируется уделить особое внимание яровым зерновым (в первую очередь гречихе), сахарной свекле, рапсу, сое, а также нарастить производство картофеля и овощей открытого грунта.

«Несмотря на ковид и пандемию, отрасль растет, и рост посевной площади более чем на миллион гектаров в 2022 году — это, на мой взгляд, достаточно серьезный прорыв. Но сегодня важный момент — не только прорыв по объемам продовольственной продукции для себя и для экспорта, но и социальная кампания по комплексному развитию сельских территорий. Только в этом году — 234 комплексных проекта, охватывающие 2 миллиона человек. Тут важно, что село воспринимается не только как место, где производится продукция, но и место, где люди должны комфортно жить и получать сопоставимые с городами услуги», — дал свою оценку достижениям отечественного АПК в комментарии «Известиям» политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Кроме того, в этом году сохранена позитивная динамика в животноводстве. По прогнозу Минсельхоза, производство молока достигнет 32,3 миллиона тонн, что на 110 тысяч тонн больше прошлогоднего уровня. «В последние годы отечественная молочная отрасль росла очень хорошими темпами. Наблюдался рост производства, увеличивался экспорт и параллельно сокращался импорт. Однако текущий год стал для нас тяжелым испытанием, прежде всего, из-за роста себестоимости производства. Почти все ее составляющие — сырье, корма, ветеринарные препараты, племенной материал, техника, упаковка и даже паллеты для молочных продуктов — значительно подорожали. Важное значение в этой связи имеет решение Минсельхоза о выделении производителям молока дополнительных субсидий на закупку подорожавших кормов — в общей сложности почти 10,6 миллиарда рублей. Кроме того, для молочного сектора в 2022 году сохраняются все виды поддержки, которые действуют сейчас, в том числе CAPEX», — отмечает генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

Таким образом, в целом объемы производства продукции АПК, по словам Дмитрия Патрушева, позволяют полноценно покрывать внутренние потребности. По большинству позиций индикаторы доктрины продбезопасности на 2021 год выполнены или перевыполнены. Работа продолжается по тем категориям, где показатель самообеспеченности на данный момент еще не достигнут. Это молоко, картофель, а также новые, включенные в доктрину с 2020-го года, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды.

«С учетом очевидной стагнации на международных рынках, депутаты восприняли доклад министра очень позитивно. Достижения российских аграриев в 2021 году были столь очевидны, что даже парламентская оппозиция не смогла найти достойный повод для критики министерства. Все депутаты сошлись во мнении, что в Минсельхозе в настоящее время собралась очень профессиональная команда, и ее достижения оставляют самое благоприятное впечатление», — прокомментировал «Известиям» депутат Государственной Думы Олег Матвейчев.

