Россиянам объяснили неприятные последствия падения телефона в сугроб

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил россиянам неприятные последствия падения телефона в сугроб. Об этом он рассказал в интервью радио «Sputnik».

По его словам, реагенты и соль при падении вредят телефону сильнее, чем вода — устройство может не пострадать от влаги. «Попадание обычной воды не принесет никакого вреда, но вода с реагентами, с солью может вызывать коррозию, которая проявится через два-три месяца, и лучше об этом позаботиться сразу. Правило простое — протирать насухо», — добавил он.

Если телефон все-таки упал под ноги, лучше встряхнуть его и тщательно вытереть бумажной салфеткой. Если в разъемы попал грязный снег с реагентами, нужно протереть их. Лучше какое-то время воздержаться от подзарядки устройства — это может привести к коррозии.

Ранее Муртазин заявил о способе сэкономить мобильный интернет. Он сообщил, что множество приложений, загруженных на смартфон, съедают мобильный интернет, из-за чего трафик расходуется быстрее. «Социальные сети достаточно часто используют интернет. Приложения для просмотра фильмов могут начать загружать в память устройства сериал, который вы начали смотреть», — отметил Муртазин.