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Российский фондовый рынок открылся падением

Индекс Мосбиржи продолжил падение, опустившись на 2,05 процента на открытии торгов

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов во вторник, 14 декабря. Индекс Мосбиржи, переживший накануне худший день, продолжил падение, опустившись на открытии основной торговой сессии до 3544,23 пункта (минус 2,05 процента). Индекс РТС упал до 1519,68 пункта (минус 1,84 процента), свидетельствуют данные Московской биржи.

13 декабря на закрытии основных торгов все «голубые фишки» Мосбиржи ушли в минус минимум на полтора процента. Сегодня же 7 компаний из 15 торгуются в плюсе. На 10:13 по московскому времени больше всего выросли бумаги «Газпрома» (плюс 3,07 процента, до 316,7 рубля за штуку), «Яндекса» (плюс 2,08 процента, до 4652 рублей) и «Лукойла» (плюс 1,51 процента, до 6472,5 рубля). Наибольшее падение показали «Норникель» (минус 1,74 процента, до 20 488 рублей), «Полиметалл» (минус 1,17 процента, до 1244 рублей) и «Полюс» (минус 0,84 процента, до 12 512 рублей).

GAZPRU Котировки акций от TradingView

Несмотря на распродажу на российском фондовом рынке, рубль сохранил свои позиции по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара составил 73,47 рубя (минус 0,03 рубля), курс евро — 82,83 рубля (минус 0,15 рубля). Биткоин потерял почти пять процентов и торговался по 46 637 долларов за монету.

Нефть марки Brent прибавила 0,35 процента, поднявшись до 74,65 доллара за баррель, марки WTI — 0,29 процента, до 71,5 доллара. Цены на газ продолжили дорожать и на открытии торгов стоят выше 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября.

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Платон Щукин
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