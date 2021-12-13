Индекс Мосбиржи пережил худший день в году

Индекс Мосбиржи — один из основных индексов российского фондового рынка — пережил худший день в 2021 году, опустившись сразу на 3,77 процента, до 3618,31 пункта, свидетельствуют данные торгов. Ранее наиболее стремительное падение по итогам дня было зафиксировано 22 ноября, когда индекс потерял 3,58 процента и упал до 3872,77 пункта.

Индекс РТС опустился до 1548,09 пункта (минус 3,98 процента), однако не побил антирекорд, также установленный 22 ноября. Тогда индекс РТС рухнул сразу на 5,55 процента, до 1628,10 пунктов.

Все «голубые фишки» Мосбиржи ушли в минус минимум на полтора процента. Больше всего снизились котировки акций TCS Group (минус 5,77 процента, до 5946 рублей) и «Татнефти» (минус 4,89 процента, до 460,8 рубля).

Падение происходит на фоне геополитической неопределенности между Россией и странами Запада из-за стягивания российских войск к украинской границе. США и союзники предупредили Москву о серьезных экономических санкциях в случае вторжения на Украину. В Кремле заявили, что военные имеют право передвигаться по российской территории по своему усмотрению.

Нефть марки Brent незначительно подешевела до 74,96 доллара за баррель (минус 0,25 процента), марки WTI — до 71,4 доллара (минус 0,38 процента). Газовые фьючерсы на январь стоили 1328 долларов за тысячу кубометров.

Курс доллара составил 73,68 рубля (плюс 0,31 рубля), за евро давали 83,07 рубля (плюс 0,03 рубля). Биткоин торговался по 47 267,1 доллара за монету (минус 4,74 процента).