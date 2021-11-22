Индекс Мосбиржи пережил худшее падение за полтора года

Индекс Мосбиржи опустился на 3,58 процента впервые с 15 апреля 2020 года

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии на Московской бирже пережил худшее падение за полтора года. Индекс опустился до 3872,77 пункта (минус 3,58 процента). Последний раз падение по итогам дня превышало 3,48 процента 15 апреля 2020 года (тогда индекс упал сразу на 5,27 процента). Индекс РТС также значительно снизился, потеряв сразу 5,55 процента (составил 1628,10 пункта).

Все 15 «голубых фишек» закончили день в минусе. Наибольшее падение показали «Яндекс» (минус 7,12 процента, до 5444 рублей за акцию), TCS Group (минус 6,55 процента, до 6629,4 рубля) и «Полюс» (минус 5,43 процента, до 14 940,5 рубля).

Курс рубля также сильно подешевел. За доллар давали 74,89 рубля (плюс 1,41 рубля), за евро — 84,24 рубля (плюс 1,3 рубля). Биткоин торговался по 58 156,4 доллара за монету (плюс 1,32 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 79,78 доллара за баррель (плюс 1,13 процента), марки WTI — по 76,83 доллара (плюс 1,17 процента).

Падение российского фондового рынка могло произойти по нескольким причинами. Негативное влияние на инвесторов могли оказать новости о якобы готовящемся нападении российских вооруженных сил на Украину в 2022 году. Собеседники агентства Bloomberg заявили, что Москва планирует атаку с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии.

Также отрицательную роль сыграла ситуация с «Роснано». Государственная компания сообщила о наличии долгов, что поставило под угрозу выплаты по облигациям. Эксперты допускают, что в случае дефолта пострадают другие отечественные компании с государственных участием, в том числе «Газпром» и «Аэрофлот».