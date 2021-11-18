Акции Alibaba рухнули более чем на 11 процентов после выхода квартального отчета

Акции китайского интернет-ретейлера Alibaba рухнули более чем на 11 процентов в ходе торгов в четверг, 18 ноября. Бумаги компании на Нью-Йоркской фондовой бирже упали со 161,58 до 143,03 доллара за штуку (минус 11,49 процента). В 18:45 по московскому времени акции торговались по 143,57 доллара за штуку.

Падение связано с выходом квартального отчета и прогноза на следующий год. В третьем квартале выручка компании составила 200,69 миллиарда юаней (2,3 триллиона рублей), хотя эксперты прогнозировали 204,1 миллиарда (2,33 триллиона рублей). В 2022 году IT-гигант ожидает самый медленный рост выручки с момента выхода на биржу в 2014 году — на 20-23 процента.

Российский фондовый рынок завершил день падением. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4093,85 пункта (минус 1,33 процента), индекс РТС — до 1761,96 пункта (минус 2,25 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи в плюсе закончили TCS Group (плюс 2,46 процента, 7420 рублей за акцию), НЛМК (плюс 0,63 процента, 224,7 рубля) и «Полюс» (плюс 0,53 процента, 15 864 рубля). Больше всего подешевели бумаги «Сургутнефтегаза» (минус 7,77 процента, 40,75 рубля), «Магнита» (минус 2,26 процента, 6260 рублей) и «Татнефти» (минус 2,15 процента, 518,2 рубля).

Курс доллара вырос на 0,64 рубля, до 73,19 рубля, курс евро — на 0,95 рубля, до 83,05 рубля. Биткоин торговался по 58 728,5 доллара за монету (минус 1,55 процента).

Нефть марки Brent стоила 80,18 доллара за баррель (минус 0,12 процента), марки WTI — 77,47 доллара (минус 0,1 процента). Газовые фьючерсы торговались по 1135 долларов.