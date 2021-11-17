Акции Ozon взлетели

Акции российского интернет-магазина Ozon взлетели на 6,97 процента в ходе торгов в среду, 17 ноября, свидетельствуют данные Московской биржи. Бумаги компании дорожали на пике до 3330 рублей за штуку. На закрытии основной торговой сессии на Мосбирже за бумаги давали уже 3330,5 рубля (плюс 6,99 процента).

Бумаги отыгрывают успешные результаты квартального отчета, опубликованного вечером 16 ноября. В третьем квартале оборот маркетплейса вырос на 145 процентов за последний год и составил 108,3 миллиарда рублей. Во втором квартале рост составлял 94 процента. Количество заказов в третьем квартале выросло на 239 процентов по сравнению с аналогичными квартальными показателями 2020 года. Прибыль до вычета налогов (EBITDA) составила минус 11,3 миллиарда рублей. Год назад этот показатель составлял минус 1,9 миллиарда рублей.

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос до 4149,02 пункта (плюс 0,7 процента), индекс РТС — до 1802,52 пункта (плюс 1,98 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи стали «Газпром» (плюс 4 процента, до 350,26 рубля за акцию), Сбербанк (плюс 0,99 процента, до 341,25 рубля) и «Роснефть» (плюс 0,86 процента, до 626,7 рубля). Больше всего подешевели бумаги «Сургутнефтегаза» (минус 2,26 процента, до 44,2 рубля), «Магнита» (минус 2,11 процента, до 6412,5 рубля) и TCS Group (минус 1,7 процента, до 7270 рублей).

Курс доллара на 18:45 составил 72,44 рубля (минус 0,67 рубля), курс евро — 81,88 рубля (минус 0,86 рубля). Биткоин торговался по 59 637,1 доллара за монету (минус 2,07 процента).

Нефть марки Brent упала на 0,76 процента, до 78,92 доллара за баррель, марки WTI — на 1,13 процента, до 78,84 доллара. Газовые фьючерсы на декабрь торговались по 1190 долларов.