Акции Tesla обвалились после твита Маска

Акции Tesla упали на 5 процентов после твита основателя компании Илона Маска

Акции электромобильного гиганта Tesla обвалились на 5 процентов после твита основателя компании Илона Маска о продаже акций, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

В ходе торгов 15 ноября стоимость бумаг опускалась до 980,7 доллара. К моменту написания новости стоимость акций скорректировалась и составила 990 долларов. Капитализация компании упала до 990 миллиардов долларов.

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За день до падения акций Маск прокомментировал слова конгрессмена Берни Сандерса с призывом к справедливому налогообложению сверхбогатых американцев. «Мы должны потребовать, чтобы очень богатые выплачивали свою справедливую долю»,— написал чиновник. Основатель Tesla решил ответить на его слова: «Я все время забываю, что ты еще жив. Хочешь, чтобы я продал больше акций, Берни? Только скажи одно слово».

Заявления Маска могут привести к дальнейшему снижению стоимости бумаг. «Воскресный твит Маска, высмеивающий высокопоставленного политика, может оказать давление на акции в ближайшие недели», — заявил Reuters генеральный директор исследовательской компании Kalkine Group Кунал Сони.

Неделя c 5 по 12 ноября для ценных бумаг Tesla стала худшей с марта 2020 года — акции потеряли 15,4 процента стоимости. Компания потеряла статус «триллионера», так как ее рыночная капитализация снизилась на 240 миллиардов долларов.

Акции начали падать после того, как Маск опубликовал в своем аккаунте Twitter опрос о продаже своих ценных бумаг. Пользователи поддержали это решение, бизнесмен продал часть своих акций на 5,5 миллиарда долларов. Этот шаг Маска ускорил снижение цен на бумаги. До продажи акций миллиардер владел примерно 23 процентами капитала компании, включая опционы на акции.

