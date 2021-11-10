Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов за два дня

Американский предприниматель Илон Маск потерял за два дня более 50 миллиардов долларов из-за падения котировок акций принадлежащей ему компании Tesla. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Так, ценные бумаги Маска начали резко дешеветь после того, как он спросил у пользователей, стоит ли ему продать его долю в предприятии, достигающую 10 процентов. К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16 процентов.

Такое обстоятельство повлияло на оценку благосостояния Маска. Как поясняет агентство, богатейший человек планеты стал беднее на более чем 50 миллиардов долларов. Таким образом, отрыв Маска от второго места, которое сохраняет за собой основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сократился до 83 миллиардов долларов. В понедельник Bloomberg оценивало состояние Маска в 323 миллиарда долларов, Безоса — в 201 миллиард долларов.

Ранее Илон Маск заявил, что «в последнее время слишком много обсуждают, что нереализованная прибыль является средством уклонения от уплаты налогов». В связи с этим он попросил у пользователей совет, нужно ли ему продать 10 процентов акций компании Tesla, основателем которой является, и заявил, что примет решение на основе результатов голосования.

В результате большинство участников голосования поддержали продажу 10 процентов акций компании Tesla.За продажу ценных бумаг высказались 57,9 процентов респондентов, против — 42,1 процента.