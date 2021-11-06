Илон Маск задумал продать акции Tesla по совету подписчиков

Илон Маск спросил у пользователей соцсети Twitter, нужно ли ему продать 10% акций Tesla

Американский предприниматель Илон Маск устроил опрос среди своих подписчиков в социальной сети Twitter. Он попросил у пользователей совет, нужно ли ему продать десять процентов акций компании Tesla, основателем которой является.

«В последнее время слишком много обсуждают, что нереализованная прибыль является средством уклонения от уплаты налогов. Поэтому я предлагаю продать десять процентов моих акций Tesla», — написал Маск в соцсети.

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При этом бизнесмен задумал принять окончательное решение по итогам пользовательского голосования. На данный момент в нем уже поучаствовали почти 800 тысяч человек.

«Я ниоткуда не беру зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ лично для меня платить налоги — продавать акции», — подчеркнул предприниматель.

Ранее Маск взвинтил курс сразу трех неизвестных криптовалют. VikingsChain, Viking Swap и Space Vikings подорожали на сотни процентов после публикации бизнесмена в Twitter.

1 ноября состояние Илона Маска возросло до 300 миллиардов долларов. При этом котировки Tesla увеличились на 5,7 процента — до 1178,26 доллара за штуку.