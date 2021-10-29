Переезд Tesla шокировал сотрудников компании

Переезд штаб-квартиры Tesla из Пало-Альто в Калифорнии в город Остин в Техасе стал для сотрудников компании настоящим шоком. Об этом пишет New York Post со ссылкой на слова чиновника из Калифорнии.

«[Глава Tesla] Илон [Маск] даже не сказал своей команде. Мы говорили о планах переезда с руководством в офисах компании. Они не знали о переезде, пока он сам не объявил об этом», — сказала глава управления бизнеса и экономического развития Калифорнии Ди Ди Майерс. По ее словам, Tesla привлекла огромные инвестиции в американский штат, в котором она была основана и где до сих пор работает завод компании, находящийся во Фримонте. Пало-Альто, в котором ранее располагалась штаб-квартира Tesla, считается неофициальной столицей Кремниевой долины и мировым центром высоких технологий. Здесь находятся штабы таких интернет-гигантов, как Google, Apple и Facebook.

Илон Маск принял решение о переносе штаб-квартиры Tesla в Техас в начале октября 2021 года. «Я с волнением сообщаю, что мы переносим штаб-квартиру в Остин, штат Техас», — заявил тогда бизнесмен, не раскрыв причин подобного решения. При этом он негативно высказывался об ограничительных мерах, которые ввели в Калифорнии из-за пандемии коронавируса, поскольку они снизили темпы производства. Маск также указывал на то, что другие компании уже перенесли свою деятельность и перевели своих сотрудников из Калифорнии в иные штаты. Так, компании Oracle и Hewlett Packard тоже переехали в Техас.

Издание отмечает, что перенос Tesla поможет сэкономить Илону Маску личные средства, потому как налоговая система в Техасе считается одной из самых выгодных, к тому же в штате не взимается налог на доходы физических лиц. В то время как в Калифорнии этот вид налога является одним из самых высоких в США. Издание указывает, что техасские чиновники уговаривали компании решиться на подобные переезды, предлагая большие льготы для размещения новых объектов в рамках закона об экономическом развитии Техаса.

Ранее сам Илон Маск переехал в Техас. О желании бизнесмена сменить место жительства стало известно в декабре 2020 года. В столице штата — городе Остин — находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company, а в прибрежной деревне Бока-Чика расположен объект SpaceX.