Основатель и глава Tesla Илон Маск разбогател до 300 миллиардов долларов, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time.

Состояние Макса на вечер понедельника, 1 ноября, оценивается в 309,7 миллиарда долларов. Рост за последние сутки составил 17,1 миллиарда, или 5,8 процента.

Также в первую тройку входят основатель Amazon Джефф Безос с 193,1 миллиарда долларов и семья владельца модного холдинга LVMH Бернара Арно с 190,8 миллиарда.

Котировки Tesla, главного актива Маска, выросли 1 ноября на 5,7 процента — до 1178,26 доллара за штуку.

В конце октября Маск стал самым богатым человеком в истории, а его состояние выросло до 270 миллиардов долларов. Капитализация Tesla тогда же превысила триллион долларов.

