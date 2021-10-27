Илон Маск нашел угрозу в налоговом плане Байдена

Илон Маск раскритиковал новый план налогообложения для миллиардеров и корпоративных гигантов, предложенный администрацией президента США Джо Байдена. Об этом генеральный директор компаний Tesla и SpaceX написал в своем Twitter-аккаунте.

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Согласно плану налогообложения, предполагается, что миллиардеры будут платить налог на нереализованную прибыль от стоимости таких активов, как акции и облигации. Один из пользователей Twitter нашел угрозу в такой инициативе: по его словам, в будущем новые правила могут коснуться и обычных людей. Илон Маск согласился с этим мнением. «Именно. В конце концов, у них закончатся деньги других людей, и они придут за вами», — написал миллиардер.

Другой пользователь Twitter заявил, что, скорее, доверил бы распоряжаться капиталом Илону Маску, чем Джанет Йеллен — нынешнему министру финансов США. «Кто лучше всего справляется с распределением капитала — правительство или предприниматели — это действительно то, к чему все сводится. Обманщики приравнивают распределение капитала к потреблению», — ответил Илон Маск.

В октябре Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории. Его состояние увеличилось на 36,2 миллиарда долларов из-за подорожания акций Tesla, общая рыночная капитализация которой превысила триллион долларов. Сейчас богатство Маска оценивается в 287 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Демократы предложили новый план налогообложения для миллиардеров, чтобы отчасти профинансировать бюджетный пакет на 3,5 триллиона долларов. В него включены социальные и климатические программы. Байден неоднократно заявлял, что миллиардеры и корпорации недоплачивают существенную часть налогов в бюджет, и обещал заставить компании платить честный процент от своих доходов.