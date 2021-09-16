Байден призвал богачей платить «честные налоги»

Президент США Джо Байден в обращении к гражданам заявил, что самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов и призвал платить «честную долю», как и люди среднего класса. Его слова приводит РИА Новости.

«Ведущий один процент уклоняется от 160 миллиардов долларов налогов, которые они должны платить каждый год. Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, благослови вас Господь. Все, о чем я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит», — отметил Байден.

По его словам, у регулирующих органов нет конкретных данных о заработках богачей, из-за чего они не могут сказать, уклоняются ли те от уплаты налогов.

Ранее стало известно, что демократы из бюджетного комитета Палаты представителей США выступили за повышение максимальной ставки корпоративного налога до 26,5 процента. Политики также рассчитывают на введение налогов на криптовалюту и табак, чтобы покрыть расходы на финансирование плана президента Джо Байдена по восстановлению экономики на 3,5 триллиона.