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Илон Маск назвал условие для спасения планеты от голода

Илон Маск заявил, что пожертвует 6 млрд долларов на борьбу с голодом при одном условии
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Фото: Patrick Pleul / globallookpress.com

Бизнесмен Илон Маск назвал условие, при котором готов продать акции Tesla на шесть миллиардов долларов и пожертвовать сумму на борьбу с голодом. Об этом основатель Tesla и SpaceX написал в своем Twitter-аккаунте.

Один из пользователей Twitter опубликовал статью из СМИ, в которой глава Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвид Бисли призвал богатейших людей мира пожертвовать часть своего состояния для борьбы с голодом. При этом Бисли подчеркнул, что всего лишь два процента от личного капитала Илона Маска — шесть миллиардов долларов — могли бы навсегда решить проблему. Пользователь Twitter отметил, что WFP уже собирала 8,4 миллиарда долларов в 2020 году, однако планета так и не была спасена от голода.

К обсуждению присоединился и сам Илон Маск. «Если WFP сможет точно описать в этом треде в Twitter, как шесть миллиардов долларов решат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас и пожертвую деньги, — заявил миллиардер в ответ на твит. — Но это должны быть открытые подсчеты, чтобы общественность точно видела, как будут потрачены деньги».

В октябре Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории. Его состояние увеличилось на 36,2 миллиарда долларов после подорожания акций Tesla. Общая рыночная капитализация компании тоже достигла рекорда и превысила триллион долларов. На росте стоимости ценных бумаг сказалась публикация отчетности, согласно которой третий квартал подряд Tesla ставит рекорд по прибыли.

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