Маск взвинтил курс сразу трех неизвестных криптовалют

Сразу три неизвестных криптовалюты — VikingsChain, Viking Swap и Space Vikings — подорожали на сотни процентов, свидетельствуют данные CoinMarketCap. На курс монет повлияла публикация миллиардера Илона Маска в Twitter.

Основатель Tesla и SpaceX разместил в своем аккаунте картинку с изображением астронавта, который прилетел на Луну и обнаружил там средневековый корабль викингов. Под фигурой астронавта находится подпись «Викинги? Серьезно? Да ладно…», к которой сам Маск добавил «Ага, даже на Луне». Твит отсылает к популярной среди криптотрейдеров фразе To the moon! («На Луну!»), которая описывает резкое подорожание валюты, когда график роста цены становится практически вертикальным.

Наибольшей цены после скачка достиг токен Viking Swap — утром 3 ноября он вырос на 3715 процентов по сравнению закрытием торгов днем ранее, до 0,3088 доллара. На момент публикации заметки его стоимость продолжает увеличиваться. Значительный рост также показал токен VikingsChain, подорожав на на 347,4 процента, до 0,1141 доллара. К моменту публикации новости цена значительно снизилась и составляет 0,0465 доллара. Монета Space Vikings выросла почти на 600 процентов до 0,00000000907 доллара и продолжает дорожать.

В сети объясняют публикацию Маска тем, что в средневековых летописях остались заметки о знатном норвежском мореплавателе и исследователе Флоки Вильгердарсоне. В историческом документе «Книга о заселении Исландии» он назван «великим викингом». Именем Флоки Маск назвал своего нового питомца, щенка породы сиба-ину.

В октябре на 13 процентов за четыре часа выросла цена Dogecoin, входящего в десятку крупнейших криптовалют. Токен подорожал после твита Маска: миллиардер опубликовал в своем аккаунте рисунок животного, похожего на собаку с ракетой в лапах.