Burger King подарит клиентам криптовалюту

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King решила начать раздачу криптовалюты в качестве подарка своим клиентам из США. Об этом сообщает ресурс Сoindesk.

Популярная сеть фастфуда совместно с брокерской онлайн-платформой Robinhood запустит программу лояльности Burger King's Royal Perks. Всего ресторан готов раздать 20 Bitcoin, 200 Ethereum и два миллиона Dogecoin. Программа будет длиться три недели. Ее участниками могут стать клиенты в США, потратившие более пяти долларов в приложении Burger King.

На сайте отмечается, что большинство пользователей получат Dogecoin (около 0,27 доллара), примерно один из десяти тысяч участников программы лояльности — монету Ethereum (около 4,2 тысячи долларов), а Bitcoin (около 61,8 тысячи долларов) достанется каждому стотысячному. Участникам придет подтверждающий выигрыш кода. При этом чтобы получить подарок они должны будут создать учетную запись на Robinhood.

В конце сентября брокерская компания Robinhood начала тестировать криптовалютный кошелек на основе своего мобильного приложения. В пробной версии сервиса для iPhone появился список ожидания для тех, кто хочет его использовать. Новая функция должна была позволить обладателям приложения пользоваться цифровой валютой без дополнительного конвертирования монет в доллары. Новый криптокошелек будет общим хранилищем для всех виртуальных валют пользователей, он защищен закрытым ключом и идентификацией личности.